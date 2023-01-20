إدارة مكافحة الأفعال الإجرامية في داخلية المنتهية تضبط مواطنا بتهم أخلاقية خطيرة

تمكن أعضاء مكتب القبض والتحري بالإدارة العامة لمكافحة الأنشطة المضادة والافعال الإجرامية في داخلية المنتهية من ضبط مواطن مطلوب على ذمة واقعة “مواقعة” خطيرة داخل مركزه الخاص بالحجامة والتداوي بالأعشاب.

وخلال التحقيق معه عرض رشوة مالية على رجال الإدارة مقابل إخلاء سبيله والتستر على جريمته، وتم فتح محضر مستقل في واقعة الرشوة وتم ضبط المبلغ الذي وصلت قيمته (98.000 ألف دينار).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية واحالته وشركائه في الجريمة إلى النيابة العامة المختصة التي قررت حبسهم جميعاً، كما يجري استكمال إجراءات إحالة القضية إلى نيابة مكافحة جرائم الفساد.