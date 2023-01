بنحو 0.031 دولارا للتر الواحد.. ليبيا ثاني أرخص دولة عالميا في أسعار الوقود

نشر موقع “غلوبال بترول برايس” قائمة بأسعار اللتر الواحد من بنزين أوكتان 95 في نحو 168 دولة العالم، حيث احتلت ليببا المرتبة الثانية بسعر بلغ 0.031 دولارا للتر الواحد.

هذا، وتقدر قيمة اللتر الواحد للبنزين حسب العملة الليبية بنحو 155 قرشا، أي ما قد يتراوح بين 5 و8 دنانير لتعبئة متوسط خزانات المركبات الخاصة ذات الاستعمال الشائع.

وأتت ليبيا في ترتيبها الثاني بعد فنزويلا التي بلغت قيمة اللتر الواحد بنحو 0.016 دولارا، فيما تلت ليبيا دول إيران وأنغولا والجزائر، بحسب الموقع.

المصدر: غلوبال بترول برايس + ليببا الأحرار

