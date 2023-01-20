ليبيا.. حبس مديرين سابقين بمصلحة الجمارك بتهم الاختلاس

أمرت النيابة العامة الليبية، بحبس مديرين سابقين لإدارة المتابعة بمصلحة الجمارك، حيث اتهمتهما بارتكاب وقائع اختلاس.

جاء ذلك بعد تحقيقات لنائب النيابة بمكتب النائب العام في وقائع الاختلاس المنسوبة إلى الأشخاص المخولين بتسلم الأمانات والمضبوطات في المصلحة.

وأشار بيان المكتب على صفحته في موقع فيسبوك، اليوم الجمعة، إلى تعمد المتهمين اختلاس مئات الآلاف من النقد الأجنبي، بعد تسلم المبالغ من القائمين على إدارة أعمال الاستدلال في المصلحة، حيث أمر المحقق بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.