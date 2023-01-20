مختار: إنجاز القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات ممكن أن يتم هذا العام

الوطن| رصد

قال النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ناجي مختار، إنّ المادتين اللتين لم يتم الفصل فيهما بعد من قبل مجلس النواب والدولة تتعلقان بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات القادمة.

مختار وفي تصريحات تلفزيونية لقناة “بي بي سي عربية” توقع أن تُنجَز القاعدة الدستورية في شهر فبراير هذا العام وتُحال إلى اللجنة المكلفة بإصدار القوانين، الأمر الذي يجعل إجراء الانتخابات هذا العام أمراً ممكناً، وفق قوله.

هذا ويرى مختار ألّا حاجة لجهود المصالحة الوطنية التي يقوم بها المجلس الرئاسي، قائلاً إنه لا توجد مشاكل أو خلل داخل النسيج الاجتماعي الليبي وأنّ الرئاسي لا يقود عملاً حقيقياً بقدر ما يطلق مصطلحات لا تتطابق مع الواقع الليبي، وفق تعبيره.