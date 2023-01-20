استعدادات خاصة لاحتضان طرابلس لمؤتمر وزراء الخارجية العرب

ترأس وكيل وزارة داخلية الوحدة لشؤون المديريات “بشير الأمين” اليوم الجمعة الموافق 20 يناير 2023م اجتماعاً موسعاً بمقر إدارة العلاقات والتعاون بحضور مدراء إدارات ومندوبين عن الوزارات المعنية وكافة المكونات الأمنية المكلفة باستقبال وتأمين مؤتمر وزراء الخارجية العرب المزمع اقامته خلال اليومين القادمين بالعاصمة طرابلس.

وتناول الاجتماع مناقشة أخر الاستعدادات القائمة حول تأمين المؤتمر وعمليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية من خلال الغرفة الأمنية التي تم استحداثها في هذا الشأن برئاسة السيد الوكيل، كما تم أيضاً ربط الأجهزة الأمنية المعنية بالغرفة الرئيسية ط1 لتواصل والاتصال المباشر بين الجهات ذات العلاقات بهذا الحدث.