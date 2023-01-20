عقيلة صالح: مجلس الدولة عقد المشهد السياسي و”الرئاسي” غير حيادي

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن البرلمان أصدر كافة المتطلبات الموكلة إليه لإتمام الانتخابات في ليبيا

وأضاف عقيلة صالح، في تصريحات تلفزيونية، أن المجتمع الدولي فرض العديد من الضغوط على ليبيا ومجلس الدولة عقد المشهد السياسي.

واستطرد رئيس المجلس: “اتفاقي مع المشري في القاهرة اقتصر على دعوة اللجنة الدستورية المشتركة للاجتماع، واللجنة مكلفة بإحالة مشروع الدستور إلى المجلسين بعد التوافق وحل النقاط الخلافية”.

وأردف رئيس مجلس النواب: اقترحت إمهال الفائز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية شهراً للتنازل عن جنسيته الأجنبية.

وتابع: “فوجئت بوجود رئيس المجلس الرئاسي محمد ⁧‫المنفي‬⁩ في الاجتماع الذي دعيت له في القاهرة”.

وأكد رئيس مجلس النواب أن المجلس الرئاسي منحاز لفئة محددة بطرابلس‬⁩ ويقوم بترقيات عسكرية في المنطقة الغربية.