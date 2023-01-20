ليبيا الان

مركز الامتحانات يكشف عن تفاصيل النظام التكميلي للثانوية العامة

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

صرّح مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ أحمد مسعود بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2023 بشأن الإذن لوزارة التربية والتعليم باعتماد نظامالتكميلي“.

وأكد مسعود أن المستفيد من نظام التكميلي هم طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوية بقسميها العلمي والأدبي والتعليم الديني الذين لم يوفقوا في النجاح في الدور الثاني خلال العام الماضي في عدد معين من المواد سيتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم.

وأضاف مدير المركز الوطني للامتحانات أن طلاب نظام التكميلي سيلتحقون بالامتحانات النهائية فقط في مواد رسوبهم، وستحسب لهم أعمال السنة التي تحصلوا عليها خلال العام الدراسي 2021 – 2022، دون إعادة الدّراسة في كل المواد.

وأضاف مسعود أم نظام التكميلي سيسري على طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في الداخل والخارج، وكذلك طلاب المنازل في نفس مكاتب الامتحانات المسجلين بها خلال العام الدراسي الماضيمتبعًافي حالة عدم نجاح الطالب في الامتحانات بنظام التكميلي وجب عليهم إعادة السنة الدراسية كاملة“.

الوسوم

#المركز الوطني للامتحانات #وزارة التربية والتعليم أحمد مسعود امتحان التكميلي ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك