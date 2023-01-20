مركز الامتحانات يكشف عن تفاصيل النظام التكميلي للثانوية العامة

الوطن|رصد

صرّح مدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ أحمد مسعود بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2023 بشأن الإذن لوزارة التربية والتعليم باعتماد نظام “التكميلي“.

وأكد مسعود أن المستفيد من نظام التكميلي هم طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوية بقسميها العلمي والأدبي والتعليم الديني الذين لم يوفقوا في النجاح في الدور الثاني خلال العام الماضي في عدد معين من المواد سيتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم.

وأضاف مدير المركز الوطني للامتحانات أن طلاب نظام التكميلي سيلتحقون بالامتحانات النهائية فقط في مواد رسوبهم، وستحسب لهم أعمال السنة التي تحصلوا عليها خلال العام الدراسي 2021 – 2022، دون إعادة الدّراسة في كل المواد.

وأضاف مسعود أم نظام التكميلي سيسري على طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في الداخل والخارج، وكذلك طلاب المنازل في نفس مكاتب الامتحانات المسجلين بها خلال العام الدراسي الماضي” متبعًا “في حالة عدم نجاح الطالب في الامتحانات بنظام التكميلي وجب عليهم إعادة السنة الدراسية كاملة“.