الأوجلي: عودة الملف الليبي على قائمة اهتمامات الإدارة الأمريكية قد تكون بداية للتوافق الدولي

أرجع المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي تراجع الأوضاع في بلاده إلى فقدان الأزمة الليبية الكثير من الزخم بالمقارنة بما كان عليه خلال مؤتمر برلين، مع انشغال العالم بقضايا أخرى مثل الوضع في أوكرانيا.

الأوجلي وفي تصريحات لموقع “العين الإخبارية”، قال: إن “مسارات حل الأزمة الليبية متوقفة تماما منذ مدة ليست بالقصيرة، مؤكدا أن المسار السياسي اصطدم بتعنت حكومة عبدالحميد الدبيبة التي فشلت في إجراء الانتخابات بل كان رئيسها أحد الأطراف المعرقلة للانتخابات بترشحه فيها”.

وتابع أن “المسار الاقتصادي توقف عند فشل محاولات توحيد المصرف المركزي وفتح منظومة المقاصة، إلا أن المسار العسكري هو أكثر المسارات نجاحًا لكنه يفتقد للإرادة الداعمة لتحقيق التطور في ملف المرتزقة والقوات الأجنبية”.

وأضاف أن المسار الدستوري هو المسار الذي يتسبب بالقطيعة المتكررة بين مجلسي النواب والدولة، ويجب دعمه للوصول إلى نقاط اتفاق وصولا إلى الانتخابات.

ومضى قائلا إنه يمكن استعادة الزخم لكافة المسارات حال توحدت الرؤية الدولية من جديد حول الملف الليبي وانتهت حالة الانقسام الدولي.

وأشار إلى أن عودة الملف الليبي على قائمة اهتمامات الإدارة الأمريكية قد تكون بداية للتوافق الدولي حول ليبيا، وهو ما ظهر في زيارة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى مؤخرا إلى ليبيا.