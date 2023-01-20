الوطنية لحقوق الإنسان ترحب برفع قيود وإجراءات منع السفر على عدد من الليبيين إلى تونس

العنوان – طرابلس

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا برفع قيود وإجراءات منع السفر على عددًا من المواطنين الليبيين المسافرين إلى الجمهورية التونسية.

ودعت اللجنة في بيان لها السُلطات التونسية والليبية إلى استكمال الجُهود والمُناقشات الرامية إلى الوصول لمعالجة نهائية وجذرية لإشكالية قوائم تشابه الأسماء للمواطنين الليبيين.

وشددت على ضرورة رفع جميع القُيود على حرية التنقل والسفر للمواطنين من كلا البلدين الشقيقين، وتذليل كلّ الصّعاب من خلال التواصل الدائم بين الجانبْين.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة تسهيل حركة دخول وخروج المسافرين بين البلديْن.

وأفادت أن هذه الخطوة تتويجاً للجُهود المُشتركة لعديد الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من الجانب الليبي، والتي من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان