بسبب الامتحانات.. تأجيل الجولة الثالثة لانتخابات المجالس المحلية للشباب في ليبيا

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب تأجيل الجولة الثالثة للاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا غدا السبت.

وأوضحت اللجنة في بيان أن تأجيل الانتخابات نظرا لالتزام مراقبات التعليم بالامتحانات النهائية للنصف الأول من العام الدراسي على المستوى الوطني.

وتأتي الانتخابات ضمن مبادرة “التعلم الديمقراطي للشباب”، وكان من المقرر أن تنطلق في مرحلتها الثالثة في 44 مجلساً محلياً، بعد انتهاء العملية الانتخابية لـ31 مجلساً ضمن المرحلتين الأولى والثانية.

وفي الرابع من يناير الجاري ناقش وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، الاستعداد لانطلاق الحزمة الثانية لانتخابات المجالس المحلية للشباب.