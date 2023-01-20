بوفايد: المشري “مسكين” ويقع في “فخ” صالح للمضي قدماً في حوار “الزيف والطرشان”

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة، إدريس بوفايد، إن رئيس مجلسه خالد المشري “مسكين” ويقع في “فخ” رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ويسارع بالمضي قدما في حوار “الزيف والطرشان” ولينفي مسؤوليته عن أي تأخر أو تعثر في مسار التحاور “المزعوم” و”سراب” التوافق.

وأضاف بوفايد، في منشور له عبر حسابه في فيسبوك، إن “تقلبات مواقف وتصريحات عقيلة صالح وتلويحاته وانتهاج أسلوب الصدمة المفاجئة مع الخصم السياسي، كل ذلك ما هو إلا استراتيجية مبيتة، وتكتيك تم الإيعاز له به من قبل جهات ذات خبرة وباع طويل في مثل هذه الأمور، للحصول على أكبر قدر من التنازلات من الطرف الآخر”.