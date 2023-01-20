حبس ولية أمر لاعتدائها بالضرب على مديرة مدرسة في زوارة

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أكد مكتب النائب العام، أن النيابة العامة باشرت التحقيق في واقعة إساءة إلى منزلة المعلم وكرامته.

وأوضح المكتب، أن مأمور الضبط القضائي، تمم إثبات إجراءات الاستدلال حول واقعة التسبب في أذى شخصي لحق بمديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين الإعدادية ؛ وأخصائية اجتماعية في المؤسسة التعليمية ذاتها.

وأضاف أنه مأمور الضبط أرسل الأوراق إلى النيابة العامة؛ فأخذ وكيل النيابة بنيابة زوارة الجزئية؛ في بحث سلوك والدة إحدى الطالبات في المدرسة؛ ومسؤوليتها عن نتيجة ضرب المعلمتين.

وذكر المكتب أن المحقق استدل على قيام نية الإيذاء لدى الفاعلة؛ فأمر بحبسها احتياطياً؛ ثم أردف هذا الإجراء بعرض المعلمتين على الطبيب المختص لغرض استيضاح مدة الشفاء من المرض؛ وتعيين نسبة العجز الناشئ عن فعل الضرب .

حذرت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، من الاعتداء على المعلمين بالقول أو التهديد أو الحط من كرامتهم، خلال أداء مهامهم المكلفين بها في الدوام الرسمي أو خارجه.

جاء ذلك في بيان ممهور بتوقيع مديرة مكتب المتابعة وتقييم الأداء، سمية راشد، موجه إلى أولياء أمور الطلاب بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفين سيقعون تحت طائلة القانون وفقا لنصوص المواد رقم 245 و246 و247 و248 من قانون العقوبات، وسترفع بحقهم دعاوى جنائية أمام النيابة العامة.