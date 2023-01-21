المدون محمد قشوط يحذر من أزمة وقود بتخطيط من عائلة الدبيبة وشكشك

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حذر المدون محمد قشوط، من بداية أزمة وقود في ليبيا ابتداء من الأسبوع المقبل بتخطيط من عائلة الدبيبة ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

وقال قشوط في تغريدات عبر حسابه على “تويتر” :”من الأسبوع المقبل ستدخل ليبيا في أزمة وقود حقيقية أشد من أي مرحلة سابقة بعد رسالة عضو تنظيم الإخوان خالد شكشك منتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة إلى المؤسسة الوطنية لنفط وطالبها بإيقاف نظام المقايضة بالنفط الخام مقابل الوقود الذي نستورده من معامل التكرير بالخارج”.

وتابع المدون :”أكاد أجزم بأن رسالة شكشك الموجهة للمؤسسة الوطنية لنفط ومطالبتها بإيقاف نظام المقايضة قد تمت بالتنسيق مع عائلة الدبيبة لتنفيذ غاياتهم في رفع الدعم عن المحروقات وتوريط المواطن في سعر جديد سيصل إلى 2 دينار للتر الواحد.

وأضاف قشوط :”هذه العائلة لو تتذكروا لمحت مرتين فيما مضى لإصدار قرار بهذا الشأن لكن تحاشت غضب الشعب بعد ردود الفعل الغاضبة حينها من الرأي العام فسلموا المهمة الآن لعناصر التنظيم لعلها تنجح”.

وواصل :”هذه العائلة أذاقت الشعب العسل على رأس الكاشيك فهتفت الجموع “خلو الراجل يخدم ” وتوا بتخلص منا جميعا ثالث ومثلث إذا استمر سباتنا العميق”.

وأكد بالقول :”الدولار وإيقاف نظام المقايضة يعني المؤسسة ستكون أمام موقف صعب إما ليبيا بدون وقود أو استيراده بسعر الصرف الجديد والذي من جهة أخرى يرفض المطبس “الصديق الكبير ” استثناء المؤسسة منه بعد أن طالبت بتوفير الدولار لها على سعره السابق 1.30″.

وختم المدون تغريداته :”تحركوا و اجعلوا الأمر قضية رأي عام حتى على هذه المنصات طالما لايريد أحد الانتفاض في الشارع”.