عن منح طلبة الثانوية العامة إعادة الامتحان.. مسعود: هذا الاستثناء سبق أن جرى تطبيقه

أوضح مُدير عام المركز الوَطني للامتحانات السيد مسعود تفاصيل الإذن الصادر من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية لِوزارة التّربية والتّعليم باعتماد نظام تكمِيلي لطلاب الثانوية العامة لدفعة 2021 – 2022 (مواليد 2004).

وقال مسعود في تسجيل مصور، تم نشره على صفحة الوزارة على “فيسبوك”، إن قرَار رئِيس مَجلس الوزرَاء رقم 25 لِسنة 2023 هو اسثناء منح طلبة الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي والديني بإعادة الامتحان إذا ما استنفد فرص الرسوب في الدورين الأول والثاني، مشيرا إلى أن وزير التربية التعليم سيحدد عدد المواد التي سيمتحن فيها الطلاب بين مادتين أو ثلاث مواد.

موضحا، أن هذا الاستثناء سبق أن جرى تطبيقه بين العامين 2008 و2020 وفق قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقا.