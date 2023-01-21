الطرمال تدين تعرض مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين بمدينة زوارة للضرب

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أعلنت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية حورية الطرمال إدانتها لحادثة تعرض مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين بمدينة زوارة للضرب.

وأكدت الطرمال – في بيان لها – أنّ هذه ليست الحادثة الأولى التي تتعرض في المعلمات للاعتداء داخل الحرم التعليمي، مشيرة إلى أنّها تتابع انتشار ظاهرة العنف المجتمعي.

وذكر أنّ هذه الأفعال يمكن وصفها بجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنّ تأثير هذه الأفعال تخطت الفرد الواحد وأصبحت تؤثر على المجتمع بأكمله.

ودعت وزيرة الدولة إلى أهمية مراقبة سير العملية التعليمية، والتعاون مع مختلف الجهات المختصة وأخذ إجراءات صارمة للتصدي مثل هذه الأفعال.

وتعرضت مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين أنيسة دهان للاعتداء بالضرب من قبل والدة طالبة لديها في المدرسة، إضافة إلى قيام والد الطالبة بتهديد للمعلمين بالضرب والقتل.