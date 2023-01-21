مركز الامتحانات يوضح تفاصيل النظام التكميلي للثانوية العامة

وأوضح مُدير عام المركز الوَطني للامتحانات أن هذا الاستثناء سبق أن جرى تطبيقه بين العامين 2008 و2020 وفق قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقا.

ونوه إلى أن الطلاب سيؤدون الامتحانات النهائية فقط ويمكنهم الاستفادة من أعمال السنة التي حصلوا عليها خلال العام الدراسي.

وأشار إلى أن هذا الاستثناء يخص هذه الدفعة فقط، متمنيا من الطلاب المشمولين بهذا الاستثناء الاجتهاد والاستفادة منه.