«اتحاد القوى الوطنية» لـ«المشري»: لابد من الحفاظ على مكتسبات «ثورة 17 فبراير»

استقبل “خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، أمس الخميس، عددًا من أعضاء تجمع اتحاد القوى الوطنية لتصحيح المسار، بمقر المجلس في طرابلس، وفقا لبيان صادر عن مجلس الدولة.

وأفاد بيان المجلس، بأنه اللقاء تم خلاله مناقشة الوضع العام في البلاد وسبل حل الأزمة السياسية الراهنة بعقد الانتخابات في أقرب الآجال عبر التوافق على أساس دستورية وقوانين انتخابية سليمة.

وتطرق الاجتماع، إلى استعراض ملف المصالحة الوطنية التي يجب أن تقوم على الركائز الصحيحة من جبرٍ للضرر وإقامةٍ للعدالة الانتقالية واعترافٍ بالأخطاء من جانب المخطئ، وأخيراً العفو والصلح المستديم.

كما عرج الحضور، على التجهيزات الجارية لاحتفالات الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير التي يجب أن تكون عفوية وبعيدة عن مظاهر الإسراف التي لا تقرها أهداف ثورة فبراير، مؤكدين ضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة ومبادئ الديمقراطية، وفقا للبيان الصادر.