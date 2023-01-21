إيطاليا: 105 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا عن طريق البحر خلال 2022 أكثرهم من ليبيا

أخبارليبيا24

أكد رئيس خطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية، الأدميرال جوزيبي أوليشينو، أن 105 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا عن طريق البحر خلال 2022.

وأوضح أوليشينو في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط أن عد المهاجرين في زيادة بمعدل 56 في المائة على عام 2021.

وأضاف في جلسة استماع للجنة الشؤون الدستورية والنقل أنّ المهاجرين انطلقوا من دول المتوسط، موضحا أن أكثرهم من ليبيا، التي سجلت نسبة زيادة بلغت الـ70 في المائة أي بواقع 53 ألف مهاجر.

وأفاد رئيس الخطط والعمليات أنّ سفن المنظمات غير الحكومية تنشط على خط «برقة – لامبيدوزا» مؤكدا أنها قد أنقذت أكثر من 11 ألف مهاجر كانوا قد انطلقوا من غرب ليبيا.

وذكر أن هناك خطّين للتدفقات من ليبيا، هي منطقة طرابلس التي انطلق من سواحلها 33 ألفا، ومنطقة برقة حوالي 20 ألفا.