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الساعدي: ضبطنا مجموعة من المعتدين على خط المياه بطريقة غير شرعية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال مدير المكتب الإعلامي لجهاز ‎النهر الصناعي “صلاح الساعدي”:” إنه جرت صيانة الصمام والسيطرة على تسريبات المياه من قبل مهندسي جهاز النهر الصناعي بالمحطة 897 بخط نقل المياه منطقة ‎فم ملغة الواقعة بين ‎ترهونة ومسلاته.

وأضاف الساعدي، في تصريحات صحفية:” المعتدون يقومون بتوصيلات غير شرعية من أجل توصيل المياه إلى مزارعهم، وتم التعرف على هوية المعتدين على المسار وتم تقديم بلاغ ضدهم”.

وتابع:” تم القبض على المعتدين عن طريق قوة إنفاذ القانون وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”.

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الساعدي خط المياه بطريقة غير شرعية مجموعة من المعتدين

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صحيفة الساعة 24

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