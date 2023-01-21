الساعدي: ضبطنا مجموعة من المعتدين على خط المياه بطريقة غير شرعية

قال مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي “صلاح الساعدي”:” إنه جرت صيانة الصمام والسيطرة على تسريبات المياه من قبل مهندسي جهاز النهر الصناعي بالمحطة 897 بخط نقل المياه منطقة فم ملغة الواقعة بين ترهونة ومسلاته.
وأضاف الساعدي، في تصريحات صحفية:” المعتدون يقومون بتوصيلات غير شرعية من أجل توصيل المياه إلى مزارعهم، وتم التعرف على هوية المعتدين على المسار وتم تقديم بلاغ ضدهم”.
وتابع:” تم القبض على المعتدين عن طريق قوة إنفاذ القانون وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”.
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