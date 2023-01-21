الساعدي: ضبطنا مجموعة من المعتدين على خط المياه بطريقة غير شرعية

قال مدير المكتب الإعلامي لجهاز ‎النهر الصناعي “صلاح الساعدي”:” إنه جرت صيانة الصمام والسيطرة على تسريبات المياه من قبل مهندسي جهاز النهر الصناعي بالمحطة 897 بخط نقل المياه منطقة ‎فم ملغة الواقعة بين ‎ترهونة ومسلاته.

وأضاف الساعدي، في تصريحات صحفية:” المعتدون يقومون بتوصيلات غير شرعية من أجل توصيل المياه إلى مزارعهم، وتم التعرف على هوية المعتدين على المسار وتم تقديم بلاغ ضدهم”.

وتابع:” تم القبض على المعتدين عن طريق قوة إنفاذ القانون وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم”.