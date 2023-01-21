النائب العام: حبس والدة طالبة في إحدى مدارس زوارة بعد تعديها بالضرب على مديرة المدرسة

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام أن النيابة العامة في زوارة أمرت بحبس والدة طالبة في إحدى مدارس المدينة بعد تعديها بالضرب على مديرة المدرسة بالضرب.

وذكر المكتب أن مأمور الضبط القضائي، بتاريخ تمم في 16/ 1 /2023، إثبات إجراءات الاستدلال حول واقعة التسبب في أذى شخصي لحق بمديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين الإعدادية ؛ وأخصائية اجتماعية في المؤسسة التعليمية ذاتها.

أمرتباشر التحقيق في واقعة إساءة إلى منزلة المعلم وكرامته .

وأشار المكتب إلى أنه تم إرسال الأوراق إلى النيابة العامة؛ فأخذ وكيل النيابة بنيابة زوارة الجزئية؛ في بحث سلوك والدة إحدى الطالبات في المدرسة؛ ومسؤوليتها عن نتيجة ضرب المعلمتين.

وأوضح أن المحقق استدل على قيام نية الإيذاء لدى الفاعلة؛ فأمر بحبسها احتياطياً؛ ثم أردف هذا الإجراء بعرض المعلمتين على الطبيب المختص لغرض استيضاح مدة الشفاء من المرض؛ وتعيين نسبة العجز الناشئ عن فعل الضرب .