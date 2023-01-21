البيوضي ينتقد إعلان الدبيبة الأحد عطلة في طرابلس ويعتبره فضيحة جديدة

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انتقد المترشح الرئاسي سليمان البيوضي إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن يوم الأحد المقبل سيكون عطلة في الجهات العامة في طرابلس الكبرى.

وقال البيوضي :”عطلة بسبب عدم قدرة الحكومة على تأمين ضيوفها في المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب”.

وأضاف المترشح الرئاسي :”هو فضيحة جديدة لحكومة الوهم والعار، و المتضرر الأول هو الطلاب من لديهم امتحانات في هذا التوقيت”.

وتابع البيوضي في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك” :”السؤال، كم وزير خارجية عربي سيحضر؟”.

وواصل في منشوره :”الكارثة لو كان الضيوف الكبار من الوزراء كما حدث في ملتقى صناع المحتوى، ويحضر الاجتماع التحضيري وزراء خارجية تركيا والصومال وفلسطين”.

وكان رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة قرر بأن يكون يوم الأحد 22 يناير 2023 إجازة بالجهات العامة ومافي حكمها الواقعة داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى، مع مراعاة المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.