ليبيا الثانية عالمياً من حيث انخفاض أسعار الوقود

الوطن| رصد

احتلت ليببا المرتبة الثانية من حيث انخفاض سعر البنزين أوكتان 95 إذ بلغ 0.031 دولاراً للتر الواحد، وذلك وفق موقع لوبال بترول برايس، الذي أجرى الدراسة على نحو 168 دولة في العالم.

هذا، وتقدر قيمة اللتر الواحد للبنزين حسب العملة الليبية بنحو 155 قرشا، أي ما يتراوح بين 5 و8 دنانير لتعبئة متوسط خزانات المركبات الخاصة ذات الاستعمال الشائع.

وتأتي ليبيا في ترتيبها الثاني بعد فنزويلا التي بلغت قيمة اللتر الواحد فيها بنحو 0.016 دولاراً، فيما تتبع ليبيا دول إيران وأنغولا والجزائر، بحسب الموقع.