عسكري تابع لسلاح الجوّ يقصُ لـ«أخبار ليبيا24» حكاية انضمامه للجيش في حربه على الإرهاب – الجزء الثالث

أخبار ليبيا 24 – خـاص

تحدث العسكري التابع لسلاح الجوّ، محمد يونس محمد المنصوري، في الجزئين الأول والثاني من قصته حول تفاصيل انضمامه للمحاربة في صفوف الجيش الوطني ضد داعش، مستذكرًا أهم المواقف وأكثرها تأثيرًا في نفسه، راويًا لنا تسلسل بدء الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، ووصلنا وإياكم إلى لحظة وصول الجيش الوطني لمحور أبوصنيب؛ استعدادً لبدء ملحمة تاريخية، وتطهير المنطقة من الإرهابيين، وها نحن ذا نكمل معكم في الجزء الثالث بقية الحكاية..

ومع مرور الوقت، أحرزنا تقدمًا باتجاه محور أبوصنيب، وفي إحدى المعارك الشرسة التي خضناها هناك، كان الشهيد علي يتسلحُ بـ«أربعة عشر سوزي، مُصفح» كنا قد غنمناها من الدواعش في معركة سابقة.

يواصل.. عندما كنا نقاتل العناصر الإرهابية، تحليّنا بإرادة قوية وعزم صلبّ وثبات لا يهزّ، كنا نرى هدفنا واضحًا، كنا لا نذعر ولا نتراجع!

أكد.. «لقد مدنا الله بثباتٍ كما الجبال»

يكمل محمد يونس محمد المنصوري الحديث لوكالة أخبار ليبيا24، قائلاً.. أثناء المعركة، كانت هنالك مجموعة مقابلة لسرية الشهيد فضل الله الحاسي، قمنا بمداهمة المجموعة، أذكر حينها أن الشهيد علي كان يحارب بكل بسالة على سلاحه، لم يتركنا قط، ولم يتهاون في أن يكون دائمًا في وجه المدفع، وأردف قائلاً.. لقد كان أخًا عطوفًا حليمًا واثقًا، لم يكن مجرد آمر كتيبة!

يواصل الحديث.. بالفعل، تقدمنا على نقطة مُعينة كانت بالقرب من تدعى «الحواشين الخمسة» في بوصنيب، كان هدفُ علي هن العمارات الصينية، واصلنا التقدم.. في الأثناء، كان الشهيد علي يتحدث إلينا، يتحدث بطلاقة، يقصُ علينا آخر حكاياته، وآخر كلماته..

يُكمل.. وصلنا إلى مزرعة في نفس المنطقة، وقريبة على النقطة المقصودة، كانت مساحتها تقريبًا 500 متر.. وأردف.. كل المنطقة كانت عبارة عن مزارع.

يواصل.. دخلنا إلى باحة المزرعة، وفي ذات الأثناء، وصلنا دعم من مجموعة من الشباب التابعين لسريتنا، وسرية فضل الله الحاسي، كانوا على متن دبابات مسلحة، منهم من لازال على قيد الحياة، ومنهم من توفاه الله في ذات المعركة.

وفي لحظة ملأها الصمّت والوجوم، دقت ساعة الموت، وانفجر لُغم دوى صوته أرجاء المنطقة، راح ضحية هذا الانفجار الغادر 10 شهداء، ومئات الجرحى.

عندمت دوى صوتُ اللغم، كُنا جميعًا متواجدين بالقرب منه، أذكر أن الشاب المحارب، سالم جواد من مدينة طبرق كان يصرخُ بأعلى صوت، أين علي؟ أين علي؟!

يستطرد قائلاً : في تلك اللحظة، لم نكن نتوقع أبدًا أن نجد لغمًا، لقد اتبع معنا العدو أشنع وأرخص الوسائل في الحرب.

يواصل الحديث.. في تلك اللحظة، أصبحنا نبحث عن علي الدرناوي، وبالفعل وجدناه!

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الثالث في قصة المحارب محمد يونس محمد، والتي روى فيها تفاصيل وخطوات انظمامه إلى قوات الجيش الوطني، وكيف بدأ الحرب بمعدات بسيطة رفقة بقية المُحاربين، وكيف ازدادت معداتهم وأسلحتهم وذخائرهم مع مرور الوقت، كما قصّ علينا تفاصيل أحد أهم المعارك، في محور أبو صنيب.. التي أودت بحياة مجموعة كبيرة في صفوف الجيش الوطني، وعلى رأسهم آمر سرية الـ71، علي الدرناوي.. ولمعرفة بقية التفاصيل تابعونا في الجزء الرابع والأخير من الحكاية