المركز الوَطني للامتحانات يوضح قرَار الدبيبة باعتماد تكمِيلي لطلاب الثانوية العامة

العنوان- بنغازي

قال مُدير عام المركز الوَطني للامتحانات أحمد مسعود، إن قرَار رئِيس مَجلس الوزرَاء باعتماد تكمِيلي لطلاب الثانوية العامة لدفعة 2021 – هو استثناء منح للطلبة بالقسمين العلمي والأدبي والديني.

وأوضح أن القرار رقم 25 لِسنة 2023 ينص على إعادة الامتحان إذا ما استنفد الطالب فرص الرسوب في الدورين الأول والثاني.

وأشار إلى إأن هذا الاستثناء سبق أن جرى تطبيقه بين العامين 2008 و2009 و2010 وفق قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 23 لسنة 2008.

وذكرت أن وزير التربية التعليم سيحدد عدد المواد التي سيمتحن فيها الطلاب بين مادتين أو ثلاث مواد.

ولفت إلى أن الطلاب سيؤدون الامتحانات النهائية فقط ويمكنهم الاستفادة من أعمال السنة التي حصلوا عليها خلال العام الدراسي.