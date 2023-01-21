محلل تركي: زيارة رئيس المخابرات التركية إلى ليبيا وجّهت رسالة قوية لمصر والولايات المتحدة

الوطن| رصد

اعتبر المحلل السياسي التركي والمتابع للملف الليبي، فراس أوغلو، أن زيارة رئيس جهاز المخابرات التركية، هاكان فيدان، إلى ليبيا، وجّهت رسالة قوية للدول المنافِسة لتركيا في ليبيا، وعلى رأسها مصر والولايات المتحدة، للتأكيد على استمرار حضور تركيا في ليبيا حفاظاً على مصالح الطرفين، وأنها على مسافة واحدة من الجميع.

وأضاف أوغلو في تصريحات صحفية، أن بين واشنطن وأنقرة بعض الخلافات في عدة ملفات بينها الملف الليبي، “لذا وجب التأكيد على استمرار الحضور التركي في ليبيا حفاظًا على مصالح الطرفين، وإن كانت السلطات التركية تتعامل مع الحكومة الحالية على أنها مؤقتة وتسعى إلى حل دائم من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية، ومن دونها ستستمر الأزمة القائمة منذ سنوات بين الفرقاء الليبيين”