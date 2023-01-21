خارجية الحكومة الليبية تستغرب دعوة حكومة الدبيبة لاجتماع وزراء الخارجية العرب بطرابلس

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية استغرابها من دعوة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية لاجتماع وزراء الخارجية العرب بطرابلس.

وأكدت الخارجية في بيان لها أن الاجتماع يأتي مخالفا لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترأس الجلسة المشار إليها.

وأوضحت وزارة الخارجية في الحكومة الليبية، أنه تم تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب.

ودعت الوزارة جامعة الدول العربية ووزراء الخارجية العرب انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي والأخذ بالاعتبار شرعية الحكومة الليبية.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أحقيتها في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة 158.