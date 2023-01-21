وزيرة المرأة بمنتية الولاية تقر بالعجز عن مواجهة العنف داخل المدارس

الوطن| رصد

أدانت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة المنتهية، حورية الطورمال، حادثة تعرض مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين بمدينة زوارة للضرب، معربةً عن أسفها وقلقها من انتشار ظاهرة العنف المجتمعي التي طالت مؤسسات الدولة.

وشددت الطورمال في بيان، على أهمية مراقبة سير العملية التعليمية، والتعاون مع مختلف الجهات المختصة وأخذ إجراءات صارمة للتصدي مثل هذه الأفعال، التي تعتبر جرائم ضد الإنسانية، وتأثيرها يتخطى الفرد الواحد إلى المجتمع بأكمله.

كما أكدت ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الصارمة والتدابير الوقائية، للحفاظ على أمن وسلامة المرأة والطفل، والوقوف على سير العمل داخل المؤسسات التعليمية وما يجري في أروقتها.

بدوره قال رئيس نقابة معلمي طرابلس، أشرف أبوراوي، “سمعنا وعوداً كثيرة من حكومة الدبيبة لحماية المعلمين، ولم نرَ شيئاً على أرض الواقع” تعقيباً على واقعة الاعتداء.

وكانت مديرة مدرسة عائشة أم المؤمنين، أنيسة دهان، قد تعرضت للاعتداء والضرب من والدة طالبة لديها في المدرسة، إلى جانب تهديد زوج المعتدية للمعلمين بالضرب والقتل.