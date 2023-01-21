معلقا على آذان الدبيبة.. بعيو: لا تستغربوا أن يتجرأ على الأذان وهو يجهل قراءة القرآن

علق الكاتب والصحفي محمد بعيو على قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أمس الجمعة بالأذان في أحد مساجد مدينة مصراتة.

وقال بعيو في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”لو طلب منه وزير المعاصي أن يمشي عارياً ليصبح بلغة السوشيال ميديا (تريند) لفعل ذلك فوراً”.

وأضاف الكاتب :”فلا تستغربوا أن يتجرأ على الأذان وهو يجهل اللغة العربية وقراءة القرآن ولا يحفظ حتى سورة الفاتحة”.

وختم بعيو منشوره :”العيب ليس فيه ولا في المرتشين الذين أوصلوه، العيب فينا نحن الجبناء الخانعون”.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تناولوا قيام الدبيبة بالأذان لصلاة الجمعة بمسجد ” السكت الجديد ” مصراتة في أول صلاة تقام به بعد انتهاء اعمال تشييده بسخرية وتهكم.