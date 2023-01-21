بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 21 يناير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 21 يناير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى الأجواء باردة على أغلب المناطق مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: : تتراوح علي أغلب المناطق مابين (16-13)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 45 ) كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (12-17)مْ .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مساء الغد على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16- 22)مْ ،

وتسجل انخفاض من مساء الغد على غدامس والحمادة .

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب..

الرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16-19)مْ. مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:28)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:07).