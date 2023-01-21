أجواء باردة على أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء باردة على أغلب المناطق مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: : تتراوح علي أغلب المناطق مابين (16-13)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 45 ) كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (12-17)مْ .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مساء الغد على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16- 22)مْ ،

وتسجل انخفاض من مساء الغد على غدامس والحمادة .

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب..

الرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16-19)مْ. مدينة طرابلس