أجواء باردة على أغلب مناطق البلاد

العنوان-طرابلس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء باردة على أغلب المناطق مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال.
راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق .
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: : تتراوح علي أغلب المناطق مابين (16-13)مْ.
الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 45 ) كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (12-17)مْ .
الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مساء الغد على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16- 22)مْ ،
وتسجل انخفاض من مساء الغد على غدامس والحمادة .
السرير-تازربو-الكفرة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب..
الرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16-19)مْ. مدينة طرابلس
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