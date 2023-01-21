أجواء باردة في أغلب المناطق ورياح نشطة بالشمال

الوطن| رصد
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء باردة في أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال.
راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكائر مساء غد مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح علي أغلب المناطق بين 13 و16 درجة مئوية.
الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرباح: جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 45 كم/ س، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 12 و17 درجة مئوية.
الجفرة-سبها-غات-غدامس- الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مساء غد على غدامس والحمادة مع احتمال هطول أمطار متفرقة.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء غد على غدامس والحمادة.
السرير – تازربو – الكفرة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرباح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: نتراوح على أغلب المناطق بين 16 و19 درجة مئوية.
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