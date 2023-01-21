أجواء باردة في أغلب المناطق ورياح نشطة بالشمال

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء باردة في أغلب مناطق ليبيا مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب تتكائر مساء غد مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح علي أغلب المناطق بين 13 و16 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرباح: جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل تصل سرعتها على بعض المناطق إلى 45 كم/ س، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 12 و17 درجة مئوية.

الجفرة-سبها-غات-غدامس- الحمادة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مساء غد على غدامس والحمادة مع احتمال هطول أمطار متفرقة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا من مساء غد على غدامس والحمادة.

السرير – تازربو – الكفرة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرباح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: نتراوح على أغلب المناطق بين 16 و19 درجة مئوية.