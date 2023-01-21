رئيس نيجيريا: ليبيا لا تزال ملاذ آمن لجميع أنواع الأسلحة والمقاتلين الأجانب

قال رئيس نيجيريا، محمد بخاري، إن حالة عدم الاستقرار في ليبيا مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات ونتأثر سلبًا بها.

وطالب بخاري، خلال المؤتمر الأفريقي للسلام 2023، القادة الأفارقة اتخاذ خطوات فورية لإيجاد حل دائم لحالة عدم الاستقرار في ليبيا.

وتابع:” هناك ضرورة أن تجري القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي، مراجعة شاملة للتحديات التي تستمر في التفاقم في ليبيا”.

وأكد أن ليبيا لا تزال ملاذ آمن لجميع أنواع الأسلحة والمقاتلين الأجانب، متابعا:” نأمل إيجاد نهج إفريقي عملي لحل حالة عدم الاستقرار في ليبيا” .

وأكد أن هذه الخطوة ضرورية لضمان أن ليبيا لم تعد بمثابة ملاذ آمن لجميع أنواع الأسلحة والمقاتلين الأجانب.

واستطرد:” ما زلنا نتأثر سلبا بالأحداث التي تشهدها ليبيا وغيرها من دول الساحل، ونعول أن يركز الاتحاد الأفريقي على إيجاد حلول مستدامة للأزمة الليبية”.