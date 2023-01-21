نشرة الصيد البحري على سواحل ليبيا اليوم الثلاثاء

نشـرة الصيد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم السبت كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
الريح شرش إلى باش تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.25) متر.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
درجة حرارة سطح البحر (15-18) مْ.
الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء صافية الى ظهور بعض السحب.
الريح باش إلى قبلي تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر .
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
درجة حرارة سطح البحر (14-19) مْ.
الرؤيـة جيدة.
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