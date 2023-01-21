نشرة الصيد البحري على سواحل ليبيا اليوم الثلاثاء

نشـرة الصيد البحري المتوقعة على سـاحل ليبيا اليوم السبت كما أعلنها المركز الوطني للأرصاد الجوية.

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

الريح شرش إلى باش تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.25) متر.

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (15-18) مْ.

الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب.

الريح باش إلى قبلي تتراوح سرعته ما بين (05-20) عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-2.25) متر .

البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

درجة حرارة سطح البحر (14-19) مْ.

الرؤيـة جيدة.