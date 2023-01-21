بنغازي.. انطلاق فعاليات مؤتمر ليبيا الدولي الأول للأمن السيبراني

أخبار ليبيا 24

شهدت مدينة بنغازي، اليوم السبت، انطلاق فعاليات مؤتمر ليبيا الدولي الأول للأمن السيبراني المقام في فندق تبيستي خلال الفترة من 21 حتى 23 يناير الجاري.

ويأتي المؤتمر تحت شعار “الأمن القومي والتهديدات السيبرانية في عالم متغير”، حيث سيشهد المؤتمر العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة وتنظيم جلسات حوارية وورش عمل بحضور ومشاركة خبراء دوليين.

وأوضحت الصفحة الرسمية للمؤتمر أن فكرة عقد المؤتمر جاءت للوقوف على حجم التهديدات التي يواجهها المجتمع في المجالات الأمنية والقانونية والقضائية والانسانية، وتحديد سبل مواجهتها ومكافحتها.

وأشارت إلى أن الجرائم السيبرانية، ومخاطر استخدام الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي أصبحت هاجساً مؤرقاً للمجتمعات، نتيجة عدم إدراك البعض لمدى خطورتها، أو عدم الإلمام بكيفية حماية الأجهزة والشبكات، أو استخدام التكنلوجيا بشكل خاطئ.

وفي هذا السياق، يسجل حراك عالمي ومحلي لسد الفجوة المعرفية لدى الأفراد، من خلال تبني التوعية الرقمية للوصول إلى مجتمع آمن.