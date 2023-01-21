الارصاد: اجواء باردة ورياح نشطة وأمطار متفــرقة اليوم بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 21/ 01 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى باردة على أغلب مناطق ليبيا خاصةً مناطق الشمال حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 12 – 17 )مْ وعلى مناطق الجنوب مابين ( 15 – 22 )مْ ، وتنخفض أثناء الليل و الصباح الباكر إلى درجة الصفر المئوي خاصةً على المناطق الجبلية والصحراوية.

تتكاثر السحب من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي وبعض مناطق الجنوب الغربي خاصة على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح نشطة على اغلب مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي حيث تصل سرعتها احيانا إلى (60)كيلومتر/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار. والله اعلم.