ليبيا – حذر وزير الداخلية الأسبق اللواء صالح رجب، من اندلاع اشتباكات ومناوشات في العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.

رجب ربط في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية بين الاشتباكات التي وقعت يوم الخميس في غرب البلاد، وبين زيارة مدير الاستخبارات الأمريكية، وليام بيرنز، لليبيا منذ نحو أسبوع. وقال إن الفترة المقبلة يمكن أن تشهد اشتباكات أعنف، لإرسال العديد من الرسائل للداخل والخارج، بهدف التأكيد على أن “يد واشنطن” ما زالت موجودة في الملف. ورأى أن بعض الأجسام العسكرية ستتحرك للسيطرة وإبراز قوتها على الأرض، من أجل تصدر المشهد، وهو الأمر الذي يحدث مع كل تغيير سياسي يصبح على الأبواب. وشدد على أن أي تحركات عسكرية في الغرب الليبي خلال الفترة المقبلة، تقف خلفها واشنطن، للتأكيد على أنها قادرة على تحريك السلاح مرة أخرى في الداخل الليبي. وأردف: “في العلن تصرح واشنطن بأنها مع الذهاب نحو الانتخابات، لكن العديد من المسؤولين الليبيين يؤكدون أن واشنطن تريد الحل على طريقتها فقط، أو الإبقاء على دوامة الصراع، وهو ما فسرته زيارة مدير المخابرات الأمريكي مؤخرا للغرب الليبي، رغم توافق البرلمان والأعلى للدولة على ضرورة وجودة خارطة طريق جديدة وتشكيل حكومة للإشراف على الانتخابات”. كما تابع: “الرسائل الضمنية من زيارة المسؤول الأمني للدبيبة، تعد إشارة للإبقاء على الحكومة حال إقدام البرلمان والأعلى على وضع خارطة طريق لا تتوافق مع مصالح واشنطن، وفق العديد من الخبراء في الداخل الليبي”.

Shares

The post بعد واقعة المطار.. اللواء رجب يحذر من اندلاع اشتباكات أعنف في العاصمة طرابلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية