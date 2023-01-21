طرابلس 21 يناير 2023 ( وال ) – نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت.

الملخص العام:

تبقى الأجواء باردة على أغلب المناطق مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول من مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح علي أغلب المناطق مابين (16-13)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 45 ) كم / س مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (12-17)مْ .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب مساء الغد على غدامس والحمادة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16- 22)مْ ، وتسجل انخفاضا من مساء الغد على غدامس والحمادة .

السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق مابين (16-19)مْ. (وال _ طرابلس)

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