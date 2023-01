أعلنت مراقبة التربية والتعليم بطرابلس المركز ترحيل جدول امتحانات يوم غد الأحد إلى إشعار آخر.

المراقبة وفي منشور عبر صفحتها بفيسبوك قالت إن موعد امتحان يوم الأحد سيحدد بعد اجتماع اللجنة للتنسيق ومراعاة وضع الجدول مع بقاء جداول الامتحانات الأخرى كما هي عليه.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” قد قرر الأحد إجازة للجهات العامة داخل نطاق طرابلس الكبرى، تجنبا للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة في المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب.

المصدر: مراقبة تعليم طرابلس المركز + حكومة الوحدة الوطنية

The post طرابلس دون عمل وامتحانات يوم الأحد بسبب اجتماع وزراء الخارجية العرب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار