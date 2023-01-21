رئيس نيجريا يطالب باتخاذ خطوات فورية لإيجاد حل دائم للأزمة الليبية

علق الرئيس النيجيري، محمد بخاري، على الأوضاع الحالية في ليبيا، مؤكدا أن حالة عدم الاستقرار في ليبيا مستمرة منذ أكثر من 10 سنوات والقارة تتأثر سلبا بذلك.

كما أكد الرئيس النيجيري في تصريحات له، بخاري، على ضرورة اتخاذ خطوات فورية لإيجاد حل دائم لحالة عدم الاستقرار في ليبيا.

وقال: “هناك ضرورة أن تجري القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي، مراجعة شاملة للتحديات التي تستمر في التفاقم في ليبي، ليبيا لا تزال ملاذ آمن لجميع أنواع الأسلحة والمقاتلين الأجانب ونأمل في إيجاد نهج إفريقي عملي لحل حالة عدم الاستقرار في ليبيا”.

وأكد أن هذه الخطوة ضرورية لضمان أن ليبيا لم تعد بمثابة ملاذ آمن لجميع أنواع الأسلحة والمقاتلين الأجانب.

وتابع: “ما زلنا نتأثر سلبا بالأحداث التي تشهدها ليبيا وغيرها من دول الساحل، ونعول أن يركز الاتحاد الأفريقي على إيجاد حلول مستدامة للأزمة الليبية.