الغويل: القوات التركية أنقذت طرابلس من السقوط في يد الجيش الوطني وهو ما أكسبها قبولاً شعبياً بالمنطقة الغربية

الباحث بمعهد الدراسات الدولية في جامعة «جونز هوبكنز» حافظ الغويل في تصريحات صحفية: #ليبيا مجرد محطة انطلاق لتوغل الروس في القارة السمراء فضلاً عما يتيحه الوجود فيها من البقاء جنوب قواعد #الناتو في أوروبا.

– وجودهم بكل من #ليبيا و #سوريا أتاح لهم حجز مقعد أمامي في أي عملية تسوية ستتم بشرق المتوسط، حيث منابع #الغاز و #النفط؛ وتلك ورقة ضغط إضافية لا تقل أهمية.

– جميع القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا لا تريد المغادرة قبل الأخرى، سواء التابعة لموسكو أو #أنقرة.

– الأتراك يحظون بغطاء سياسي، لأن دخولهم للبلاد جاء عبر مذكرات تفاهم أبرمت مع حكومة معترف بشرعيتها أممياً ودولياً، وهي حكومة الوفاق السابقة.

– وجود العناصر التركية في ليبيا أنقذ العاصمة من السقوط في يد قوات الجيش الوطني، وهو ما أكسبها قبولاً شعبياً واسعاً بالمنطقة الغربية.

– زيارة بيرنز جاءت لاستشعار #واشنطن أن الأوضاع في ليبيا وصلت إلى مرحلة تتطلب المسارعة في تطويقها، ورسالة إنذار لـ #حفتر ليتوقف عن التلميح باستخدام القوة.

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