النيابة العامة تأمر بحبس والدة إحدى الطالبات في مدرسة “أم المؤمنين” بزوارة

أمر وكيل النيابة العامة “بنيابة زوارة الجزئية” بحبس والدة إحدى الطالبات في مدرسة عائشة أم المؤمنين الإعدادية احتياطيا، بعد تعديها بالضرب على معلمتين.

وباشر وكيل النيابة التحقيق في واقعة الإيذاء الشخصي الذي لحق بمديرة المدرسة وأخصائية اجتماعية بها، حيث أفضت إجراءات الاستدلال الخاصة بمأمور الضبط القضائي إلى التأكد من نية الإيذاء لدى المتهمة، حسب بيان مكتب النائبة العام على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الجمعة.

وقررت النيابة عرض المعلمتين على الطبيب المختص لغرض استيضاح مدة شفائهما من الإصابة التي لحقت بهما، وتعيين نسبة العجز الناشئ عن واقعة الضرب.

وتعرضت مديرة إحدى مدارس زوارة إلى الاعتداء من قبل ولية أمر طالبة مطلع الأسبوع الماضي، بحضور عدد من الطلاب والمواطنين، وفق بيان مديرية أمن زوارة، التي فتحت تحقيقا في الواقعة، متعهدة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.