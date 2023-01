لخلق أزمة وقود.. المصراتي: شكشك والإخوان يمارسون الابتزاز ولي الذراع بوقف العمل بنظام مقايضة النفط

ليبيا – كشف الكاتب الصحفي، محمود المصراتي، عن أزمة مفتعلة وكارثة وقود وكهرباء يقودها خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة وتنظيم الإخوان الذي ينتمي له، خلال الأسبوع المقبل.

المصراتي وفي حديث مع “العين الإخبارية”، أضاف:” أن سبب خلق شكشك هذه الأزمة، هو خروج مؤسسة النفط عن سيطرة تنظيم الإخوان”، في إشارة لإقالة مصطفى صنع الله المتهم بالولاء لتنظيم الإخوان، وتعيين فرحات بن قدارة رئيسا جديدا للمؤسسة النفطية.

وأوضح أن “طليبيا دولة منتجة للنفط، ولكنها غير مكتفية ذاتيا من الوقود، لذلك غالبية الاستهلاك يستورد من الخارج.

وأردف: “كانت مؤسسة النفط تشتري الوقود من الخارج وفق السعر الرسمي لصرف الدينار الليبي قبل سنوات وهو (1.30 دينار = 1 دولار)، إلا أنه بعد تعديل سعر الصرف قبل عامين ليصبح نحو 5 دنانير، أصبحت تكلفة لتر الوقود على مؤسسة النفط حوالي 2.5 دينار، وهو مبلغ كبير جدا جدا”.

وتابع: “عندما كان مصطفى صنع الله يدير مؤسسة النفط، طلب استثناء المؤسسة من سعر الصرف الجديد، لكي تتمكن من استيراد الوقود بالسعر القديم، إلا أن الصديق الكبير محافظ البنك المركزي في طرابلس رفض ذلك”.

ومضى قائلا :”وقتها كان الحل الوحيد للمؤسسة هو نظام المقايضة، أي أن تعطي مؤسسة النفط الليبية نفطا خاما لشركات التكرير الأجنبية، وتحصل في المقابل على وقود للاستهلاك المحلي، واستمرت العملية لسنوات بشكل جيد”.

وكشف المصراتي عن أن هذه العملية توقفت قبل يومين فقط”، مبينًا أن خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة أمر مؤسسة النفط بشكل مفاجئ بوقف العمل بنظام المقايضة فورا ودون تقديم أي بديل لاستيراد الوقود.

المصراتي أوضح أن ذلك يعني توقف الإمدادات بما فيها وقود الزيت الثقيل اللازم لمحطات الكهرباء، أو أن تورد المؤسسة الوقود بسعر الصرف الجديد المرتفع جدا، إذ سيكلف وقود محطات الكهرباء البلاد نحو 15 مليون دولار شهريا، أما البنزين فسوف يكلف نحو 373 مليون دولار شهريا.

ومضى قائلا “هذا في حد ذاته كارثة، كون المؤسسة أصلا لا تملك هذه المبالغ”.

وتحدث المصراتي عن الحلول المطروحة للأزمة، وقال إن “أولها يتمثل في توفير ميزانية للوقود بالسعر الجديد، وهو أمر مكلف جدًا خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميا بعد حرب أوكرانيا، وستكون القيمة المطلوبة في هذه الحالة 714 مليون دولار شهريا”.

وثاني الحلول، بحسب المصراتي، هو “توفير ميزانية للوقود بالسعر الجديد ورفع دعم الدولة عن الوقود، بحيث يصبح سعر اللتر للمواطنين أعلى من واحد دينار، وهو أمر في الوقت الحالي يعد كارثة محققة على الشعب الليبي”.

أما ثالث الحلول فهو “استثناء المؤسسة من سعر الصرف ومنحها ميزانية وقود بسعر الصرف القديم، وهو أمر بيد الصديق الكبير (محافظ البنك المركزي)”.

ورابع الحلول المقترحة لمواجهة ما وصفها بـ” المحاولة الإخوانية ” لافتعال أزمة، بحسب المصراتي الوصول لحل مع “الإخواني” خالد شكشك الذي يمارس هو وجماعته الابتزاز ولي الذراع بالقرار الأخير.

