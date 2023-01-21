تحشيدات في ورشفانة بعد محاولة اغتيال آمر السرية الثالثة مشاة

تشهد مدينة ورشفانة حالة استنفار أمني وتحشيدات عسكرية عقب محاولة اغتيال آمر السرية الثالثة مشاة.

وأكدت السرية الثالثة مشاة في بيان لها أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بالهجوم فجر الجمعة على منزل آمر السرية الثالثة مشاة بمنطقة أولاد عيسى.

وبينت السرية أن المسلحين دخلوا من منطقة البارونية الحشان وتمت مقاومتهم من قبل آمر وأحد أفراد السرية مشيرا إلى أن الهجوم لم يخلف قتلى أو إصابات بين أفراد السرية إلا أن المهاجمين قاموا بضرب شخصين من العمالة الوافدة كانا يعملان على صيانة المنزل أحدهما حالته خطيرة كما أصيب شاب آخر ليبي في رجله وهو من سكان المنطقة.

ولفتت السرية إلى أن المواجهة أدت إلى إصابة أحد العناصر المشاركة في الهجومة مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه الواقعة.

وأشارت السرية إلى أن محاولة الاغتيال جاءت بالتزامن مع الخطة الأمنية التي شكلتها وزارة الداخلية مع مديريات الأمن بالمناطق حدث الهجوم.