السويح: من الممكن إنجاز الدستور في 4 أشهر ومن ثم إجراء الانتخابات إذا توفرت إرادة سياسية وعسكرية

ليبيا – قالت عضو مجلس النواب سارة السويّح إنه لا سبيل لخروج ليبيا من هذا النّفق إلا بدستور دائم للبلاد، مطالبة بضرورة اتفاق مجلسيْ النواب والدولة، وفق للمادة 51 من الاتفاق السياسي على مراجعة مشروع الدستور المقدَّم من الهيئة التأسيسية.

السويّح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”رأت أنه في حال توفر إرادة سياسية وعسكرية حقيقية لإنقاذ الوطن فيمكن إنجاز الدستور في مدة 4 أشهر ومن ثم إجراء الانتخابات، وفقًا لدستور البلاد الجديد.

