شركة الكهرباء: أعمال صيانة في تاجوراء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن إجراء أعمال صيانة طارئة في في دائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الفنيين التابعين لدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء، قاموا بإصلاح الأعطال الطارئة على مكونات شبكة التوزيع شملت صيانة أسلاك وكوابل مقطوعة في عدة مواقع كللت بإرجاع التيار الكهربائي للمواطن.

وفي سياق منفصل تواصل شركة الكهرباء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس التي ينفذها فنيو ومهندسو الشركة بالتعاون مع مختصين من شركة “GE” الأمريكية.

وبدأت أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى منذ شهر ديسمبر الماضي تستهدف دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدراتها الإنتاجية بعد الانتهاء من أعمال العمرة والدخول بها على الشبكة حسب الجدول الزمني المحدد .