الخارجية الأمريكية: نتواصل بانتظام مع القادة الليبيين للإتفاق على مسار لإجراء الانتخابات دون تأخير

برايس وفي مقابلة مع قناة “ليبيا الأحرار” ، علق على زيارة رئيس المخابرات الأمريكية إلى ليبيا في هذا الوقت بالذات، قائلًا: “نتواصل بانتظام مع القادة الليبيين للتأكيد على الحاجة إلى الوحدة السياسية والاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير”. وتابع برايس حديثه: “نؤيد بقوة دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للقاء القادة الليبيين للانتهاء بسرعة من الإجراءات الضرورية لإجراء الانتخابات، وسنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وهو يكمل الثورة الديمقراطية التي بدأها منذ أكثر من عقد”. وواصل برايس حديثه: “واشنطن تعتقد أن القادة الليبيين مسؤولون عن حل المأزق السياسي الحالي واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا”، مردفا: “رسالتنا متسقة وواضحة وقائمة على الرغبات المعلنة للشعب الليبي في رؤية اتفاق سياسي يؤدي إلى الاستقرار والوحدة وتقديم الخدمات ومسار قابل للتطبيق نحو انتخابات ذات مصداقية”.

