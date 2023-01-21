ليبيا.. غلق مصنعين لتعبئة مياه الشرب في البطنان لعدم مطابقتهما للمواصفات

أغلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، مصنعي تعبئة مياه شرب في البطنان.

وقال المركز في بيان له، إنه تم غلق مصنعي البركة والفخامة لتعبئة المياه، لعدم مطابقتهما المواصفات، مشيرا إلى أن مصنعي اليقين والأمازون لتعبئة المياه وجدا مقفلين.

يشار إلى أن حملة مفتشي المركز جاءت بناء على تعليمات النائب العام بجولة تفتيشية برفقة كل من نيابة النظام العام طبرق وجهاز الحرس البلدي البطنان والشرطة العسكرية طبرق.

والأسبوع الماضي، قررت النيابة العامة غلق 37 معملا لتكرير المياه في عدد من البلديات بسبب غياب الاشتراطات الصحية.