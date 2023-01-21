أسباب عرقلة انتخابات زلة على طاولة النقاش (صور)

الوطن| رصد

زار أعضاء من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية، بلدية زلة، لمناقشة العراقيل التي تواجه إجراء العملية الانتخابية، وذلك بعد تأجيلها نتيجة تدخل مجموعة مسلحة في 7 يناير الجاري.

وشارك في الزيارة التي جرت اليوم السبت، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، بينما استقبل مدير أمن الجفرة ومشايخ وأعيان بلدية زلة الوفد الزائر.

وتطرق الاجتماع إلى تسمية وتزكية أعضاء اللجنة الفرعية للانتخابات ببلدية زلة، بالتشاور مع الأعيان والمشايخ ورئيس اللجنة التسييرية لبلدية زلة.

وقال عضوا اللجنة المركزية للانتخابات عبدالكريم محمد، وعبدالباسط بوشيبة إن اللجنة اتفقت مع الأعيان والمشايخ ومدير اللجنة التسييرية على جاهزية اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية من الناحية الفنية واللوجستية لإتمام الاستحقاق الانتخابي في البلدية في أقرب وقت ممكن.

وأكدت مديرية أمن الجفرة والإدارة العامة للعمليات الأمنية الجاهزية الكاملة من الناحية الأمنية لحماية الانتخابات في زلة.