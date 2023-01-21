الصغير: اجتماع المسار الدستوري سينطلق في البيضاء أو القاهرة

قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير، إن مجلس الدولة استجاب لدعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح باجتماع لجنتي المسار الدستوري عاجلا، والاجتماعات ستعقد الأسبوع المقبل في مدينة البيضاء أو في القاهرة والمشاورات ما زالت جارية بخصوص المكان.

الصغير أضاف في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أن أهم النقاط التي ستناقشها اللجنتان هي ما تبقى من نقاط ومواد خلافية لحسمها، وقمنا بإبلاغ البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالأمر وأبدت استعدادها لرعاية عودة الاجتماعات الدستورية

وتابع: “حديث المستشار صالح بشأن عدم تجاوب مجلس الدولة مع مراسلات البرلمان يقصد به ملف المناصب السيادية وليس شيئا آخر، و لجنة المسار الدستوري بمجلسي النواب والدولة هي الجهة المختصة والمسؤولة عن اتخاذ القرارات وهناك توافق بين المجلسين بشأن ملفات عديدة”.