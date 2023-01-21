عمّار: رفع الدبيبة للأذان مبادرة حسنة

وجه ناصر عمار الناشط الإعلامي في مليشيات بركان الغضب عتاباً لعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بسبب خطئه في أداء أذان الصلاة، قائلا: “بالله خلي الأذان لأهله ، أو كلف من يعلمك كيفية الاذان مش عيب”.

وقال “عمار”، في منشور له بفيسبوك، “ياسيادة رئيس الحكومه .. بالله خلي الأذان لأهله، أو كلف من يعلمك كيفية الاذان مش عيب، إنت تلحن في الأذان وهناك أخطاء فادحه ، قد تسيئ اليك أكثر من كونها تنفع”.

وأضاف، “اولا .. كونك ارتكبت خطأ في الأذان، ثانيا شماتة الشامتين”، متابعا بالقول”رغم أن المبادرة منك برفع الأذان حسنه”